Sono in arrivo i pagamenti del mese di maggio relativi all’Assegno Unico Familiare. Nonostante molte famiglie, tra cui i titolari di RdC sono ancora in attesa dei pagamenti relativi al mese di aprile (relativi quindi al mese di marzo). A breve saranno effettuati i bonifici per il mese di maggio. Per conoscere le date di pagamento dell’Assegno Unico relative al mese di maggio bisogna attendere un’apposita comunicazione dall’INPS. Ma, prendendo in considerazione il calendario precedente, il bonifico dovrebbe arrivare tra la metà e la fine del mese di maggio. Tutte le famiglie che hanno presentato regolare domanda per l’Assegno Unico nei mesi scorsi o comunque nei giorni scorsi ed entro il termine del 30 giugno, riceveranno il bonifico del pagamento INPS dal 14 o 15 maggio e fino al 30 maggio. Ovviamente le date sono indicative dal momento che bisogna prendere in considerazioni ritardi e caos sui pagamenti.

Un modo sicuro per sapere con esattezza quando è stato erogato l’assegno è collegarsi al proprio fascicolo previdenziale sul sito web ufficiale dell’INPS. Ed attendere una comunicazione ufficiale da parte dell’Istituto di Previdenza Sociale. Un altro aspetto da tenere poi in considerazione riguarda il fatto che a maggio molte famiglie potrebbero ricevere un doppio pagamento.

Questo potrebbe accadere perché i pagamenti relativi al mese di aprile sono stati effettati con un grave ritardo per cui gli assegni di aprile e maggio potrebbero sovrapporsi. Alcune famiglie, quindi potrebbero ricevere un doppio pagamento INPS. Nello specifico ad inizio maggio potrebbero avere la competenza di marzo 2022 e dal 14 al 30 maggio per la competenza di aprile 2022.