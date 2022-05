Asia, la società incaricata della gestione dei rifiuti e dell’espletamento dei servizi di nettezza urbana del Capoluogo Campano, si prepara a bandire il Concorso operatori ecologici Napoli 2022. Sono previsti 350 posti per diplomati con un bando in uscita a Giugno. Il Concorso è stato annunciato dall’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso, nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi mezzi elettrici di Asìa. In particolare, l’obiettivo è arrivare a 729 assunzioni nel corso dei prossimi tre anni, dato che l’età media dei lavoratori di Asìa è di 60 anni. Il bando per i primi 350 posti è previsto a Giugno 2022 e sarà gestito da Formez. In seguito, l’ipotesi è poi di far scorrere la graduatoria fino al 2024 per assumere fino a 729 persone.

La domanda di partecipazione ai prossimi concorsi potrà essere presentata attraverso il portale web di Asia. È necessario attendere l’uscita del bando prima d’inoltrare la domanda. Secondo le ultime informazioni disponibili, il bando sarà pubblicato entro Giugno 2022.