Arrivano 105 euro al mese, si aggiungeranno all’Assegno Unico

Serve un adeguato sostegno per permettere alle persone di poter vivere dignitosamente e lo stato cerca di darglielo erogando dei fondi. Con il recente Decreto rilancio, voluto dal governo italiano per far fronte alle mancanze che ha portato la pandemia da Covid, vi sono state delle modifiche. Una domanda può permettere a chi spetta, di avere un ulteriore sostegno economico, insieme a degli arretrati. Non sempre i fondi presi aiutano del tutto ad affrontare la quotidianità, quindi, meglio stare attenti a tutte le opportunità economiche che lo stato eroga in merito. Lo stato cerca di andare sempre più incontro alle esigenze di tutte quelle persone che non possono lavorare, per via di alcune problematiche fisiche. La legge 104 fa chiarezza in merito a questa esigenza, permettendo a chi ne ha bisogno di avere un reddito, pur non lavorando.

Una legge uscita il 5 febbraio del 1992, la n. 104/92. Si tratta di “un’assistenza, dei diritti e dell’integrazione di tutte quelle persone affette da problematiche fisiche gravi, come e soprattutto le persone con disabilità”. Fa riferimento, però, anche alle persone che vivono con loro e che danno un sostegno materiale e in termini di tempo ai suddetti cittadini.

La scadenza

I vantaggi e le agevolazioni messe in campo per chi possiede determinate disabilità fisiche sono diverse. Si va dall’abbigliamento al cibo, per passare dalle bollette, fino all’istruzione, per i figli e per sé stessi. Ovviamente, di recente, gli aumenti dei prezzi per via del Covid hanno portato sempre più persone a fare i conti con l’economia domestica. Per far fronte a questo, il governo ha messo a disposizione 105 euro in più al mese.

