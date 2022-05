Arriva all’ospedale di Nola con una coltellata all’addome: operato d’urgenza

Un 27enne è stato accoltellato la scorsa notte a Marigliano, in provincia di Napoli. Il 27enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Nola con una ferita da arma da taglio all’addome ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Tuttora ricoverato, non è in pericolo di vita. Al momento non è chiara la dinamica dei fatti. I carabinieri della stazione di Marigliano, intervenuti in ospedale, indagano per ricostruire l’evento. Si attende proprio che il giovane stia meglio per raccontare i fatti.

Ancora sangue, violenza e coltellate, dunque, a Napoli e provincia. Ennesimo episodio del genere, durante cui non è avvenuta una tragedia soltanto perché il caso non ha voluto. Ma la coltellata era sferrata per fare molto male, probabilmente per uccidere. Ora alle forze dell’ordine il compito di chiarire l’accaduto.