Antonio grave dopo incidente a Terzigno, appello del sindaco: “Serve sangue”

In occasione di una giornata dedicata alle donazioni sarà possibile farlo anche domani – domenica 29 maggio – dalle 8 alle 14 presso il centro trasfusionale dell’ospedale napoletano.

“Cercasi urgentemente donatore di sangue zero positivo. Un ragazzo di 19 anni in seguito ad un brutto incidente avvenuto a Terzigno ha bisogno di trasfusioni. Per donare recarsi all’ospedale Cardarelli di Napoli. Ringrazio tutti per l’attenzione”. L’appello è del sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri e riguarda Antonio S. rimasto coinvolto in un sinistro nei giorni scorsi. Il giovane è appunto ricoverato al Cardarelli di Napoli in condizioni serie e serve sangue. È possibile donare dalle 8 alle 12 tutti i giorni dal lunedì al sabato.