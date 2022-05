Ieri sera, intorno alle 23, a Gragnano un 24enne incensurato di Sorrento è rimasto colpito alla gamba destra da due colpi di pistola. Il giovane è finito trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia, dove è tuttora ricoverato. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gragnano e della sezione operativa di Castellammare di Stabia. Sono loro che indagano sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione il 24enne sarebbe rimasto ferito da uno sconosciuto all’interno di una pizzeria di Gragnano, in via Roma, celebre anche per l’ottimo panuozzo.

Da chiarire cosa sia accaduto, se i due avessero precedentemente avuto qualche discussione. Saranno la stessa vittima e chi era con lui a dare indicazioni alle forze dell’ordine che indagano. Ennesimo episodio di sangue e violenza, ad ogni modo, nel Napoletano.