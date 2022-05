Finalmente è uscita la domanda delle graduatorie GPS 2022, per dare modo agli aspiranti insegnanti di effettuare aggiornamenti e nuovi inserimenti.

Le graduatorie provinciali GPS potranno essere aggiornate dal 12 al 31 maggio.

Sia per i nuovi inserimenti sia per chi deve aggiornare la sua posizione, questo è il momento giusto per iscriversi a nuovi corsi di formazione. C’è ancora sufficiente tempo per migliorare le proprie competenze e aumentare il punteggio GPS, per avere una posizione più alta in graduatoria e di conseguenza più possibilità di convocazione a scuola.

L’Ateneo Pitagora di Poggiomarino ha un’ampia offerta formativa rivolta a tutti i professionisti del mondo della scuola, per:

perfezionare le proprie competenze;

aggiungere qualifiche e titoli per migliorare la propria posizione nelle graduatorie (GPS) e nei concorsi pubblici.

Tutti i corsi erogati sono riconosciuti dal MIUR, e rilasciano certificazioni finali in linea con le normative ministeriali vigenti.

I 24 CFU sono i crediti formativi universitari che servono per partecipare al Concorso Scuola per insegnare alle scuole medie e superiori. Sono necessari anche per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS) e per l’iscrizione alle prove preselettive del corso TFA Sostegno. Sono dunque un requisito indispensabile per i laureati che vogliono iniziare il percorso formativo per l’insegnamento.

La certificazione erogata è riconosciuta dal Miur e valida ai fini concorsuali.

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning)è un metodo che prevede l’insegnamento di alcune materie curriculari della scuola secondaria in lingua straniera.

Un corso CLIL abbinato a una certificazione linguistica permette di aggiungere fino a 9 punti in graduatoria.

La conoscenza almeno intermedia di una lingua europea, in particolare l’inglese, è ormai requisito indispensabile per lo studio e per il lavoro.

Il possesso di una certificazione linguistica in particolare è richiesto anche a docenti e aspiranti docenti. La certificazione B2 conferisce 3 punti, la C1 4 punti e la C2 6 punti nelle GPS.

L’Ateneo Pitagora consente di studiare online tramite materiale didattico su piattaforma in e-learning. Gli esami sono completamente online.

I Master e i corsi di perfezionamento

I master di primo livello e i corsi di perfezionamento rilasciano 60 crediti formativi e sono valutati 1 punto in più nelle graduatorie GPS. Le iscrizioni per l’anno accademico 2021/2022 sono ancora aperte.

Le certificazioni informatiche

le certificazioni informatiche come Lim, Tablet e Coding servono al futuro docente per poter apprendere le metodologie di insegnamento digitale. Nelle GPS vengono valutate 0,5 ognuna per un massimo di 4 conseguibili.

Iscrizioni

Per poter iscriversi ad un corso basta recarsi presso la sede di Ateneo Pitagora in via XXV Aprile, 102 a Poggiomarino o chiamare il numero 3317372630.

È inoltre garantito un servizio di orientamento e consulenza che risponderà a ogni dubbio o domanda, fornendo informazioni precise e puntuali.

Si possono infine svolgere tutti gli esami online e il pagamento può essere comodamente rateizzato.