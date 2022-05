Era riversa sul pavimento, accanto al letto. Fino a poco prima era al telefono, facile immaginare lo sconcerto ed il dolore della mamma. Non avendola vista, era andata a vedere cosa stesse facendo nella sua camera, trovandosi di fronte una scena terribile. Lei, una vita segnata da un problema non semplice, aveva 39 anni. Inutile ogni soccorso del 118, nulla da fare per la donna. La sua salma era trasferita mercoledì sera da Ariano Irpino, dove risiedeva, all’obitorio del San Pio di Benevento. Qui domani sarà sottoposta ad autopsia. Sarà eseguita dal medico legale Emilio D’Oro, su incarico del sostituto procuratore Giulio Barbato, al quale i carabinieri si erano rivolti dopo essere stati allertati dal medico dell’emergenza.

All’esame prenderà parte il medico legale Monica Fonzo, che i familiari della vittima – alcuni di loro abitano a Benevento-, assistiti dall’avvocato Roberto Pulcino, hanno indicato come loro consulente.