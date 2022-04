Costretto dagli steward a lasciare la sua mini fotocamera all’ingresso dello stadio Diego Armando Maradona, al termine della partita Napoli-Roma non la trova più. E’ la disavventura denunciata da Hikaru Kumakura, youtuber giapponese noto con il nome “Di Coprio”. Fan del Napoli in visita in città da alcuni giorni. Nel corso del suo soggiorno “Di Coprio” ha incontrato diversi youtuber napoletani, ha visitato i principali luoghi d’interesse della città. Da buon tifoso, ha assistito alle due partite casalinghe del Napoli contro la Fiorentina e la Roma. In quest’ultima circostanza, partita giocata ieri alle 19, lo youtuber ha raccontato di aver dovuto lasciare la sua mini fotocamera all’ingresso in Curva B. In un video pubblicato sul suo canale Youtube racconta che due steward, impegnati nella perquisizione del suo zaino all’entrata, gli hanno detto che l’apparecchio non poteva entrare con lui nello stadio. Che avrebbe potuto recuperarlo all’uscita.

Il racconto

“Ma dopo la partita non ho più trovato la mia telecamera”, spiega, convinto che i due steward, dei quali ha reso noti anche colore e numero della pettorina, l’abbiano rubata. “Il 99% dei napoletani è stato gentile con me, i ladri sono solo 2”, dice lo youtuber che resterà in città altri due giorni. In attesa di notizie su un eventuale ritrovamento della fotocamera, gli autori del canale Youtube “Fius Gamer” hanno promosso una raccolta fondi su “gofundme.com” per permettere a Kumakura di ricomprare la fotocamera rubata prima del suo ritorno in Giappone. L’obiettivo di 500 euro è stato raggiunto in poco più di un’ora.