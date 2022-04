Violento incidente ripreso dalle telecamere a Boscoreale, ragazza disperata – GUARDA IL VIDEO

Tragedia sfiorata nella notte tra venerdì e sabato a Boscoreale. Qui un’automobile di grossa cilindrata lanciata a tutta velocità si è schiantata contro una vettura fermata in sosta. I fatti in Via Della Rocca, una strada piuttosto stretta, dove il veicolo è uscito fuori strada travolgendo un’altra automobile parcheggiata. Ieri sono state rese pubbliche le immagini del video dell’accaduto. Qui si vede l’automobile di colore bianco che investe le autovetture in sosta. Dal lato del passeggero esce una ragazza visibilmente sconvolta per quanto accaduto.

Il video è reso pubblico dal canale telegram denominato “Welcome to Favelas”: non si hanno notizie sul conducente dell’autovetture in questione. Le immagini mostrano una donna uscire subito dalla vettura dal lato passeggero, senza conseguenze fisiche visibili nonostante il forte impatto. Poco dopo dall’auto esce anche il conducente.