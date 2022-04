Violenta rissa nel centro di San Giuseppe Vesuviano – IL VIDEO

Una violenta rissa tra giovani si è verificata a San Giuseppe Vesuviano. Le immagini, diffuse dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, hanno subito fatto il giro del web, raccogliendo decine di commenti di indignazione. Preoccupati i residenti. Uno di questi, nel segnalare l’episodio, ha scritto: «L’ennesima rissa in strada tra adolescenti. È accaduto a San Giuseppe Vesuviano. Ma quanto violenza si è impossessata dei nostri giovani». Le immagino sono infatti piuttosto cruente. Si vedono due gruppi di giovanissimi colpirsi con forza senza esclusione di colpi. Scene che purtroppo non sono nuove sul territorio. GUARDA QUI IL VIDEO.

Qualcuno scrive: «Ci vogliono leggi più severe per questa gioventù. Oggi maschi e femmine hanno problemi. Troppa libertà e il più delle volte i genitori non sanno per niente mettere delle regole. Giovani che stanno molto tempo in strade di notte». Per qualcuno, quindi, sarebbe opportuna una sana educazione.