Nuove occasioni di risparmio per la tua famiglia! Non solo un nuovo bonus bollette e teleriscaldamento fino a 747 euro, ma anche un bonus occhiali da vista o lenti a contatto confermato dal Governo Draghi fino al 2023. Come funziona?

Come previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno, i nuclei familiari con ISEE basso hanno diritto ad uno sconto di 50 euro sull’acquisto di una nuova montatura da vista, oppure sull’acquisto di lenti a contatto o correttive: grazie al bonus occhiali la spesa sarà ammortizzata e sostenibile.

Non solo: per l’acquisto di una montatura o lenti a contatto per la propria vista, oltre che per lo svolgimento di visite oculistiche, esiste anche la possibilità di ottenere una detrazione fiscale al 19% nella dichiarazione dei redditi. Una doppia agevolazione per la tua famiglia da sfruttare subito!

Non tutti, però, possono ottenere il bonus occhiali: quali sono i requisiti e da quando si potrà richiedere? Ecco le ultime notizie e le novità sul bonus vista 2022.

Bonus occhiali 50 euro ISEE basso: come funziona la detrazione?

Ci sono novità sul bonus occhiali 2022? La nuova agevolazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e confermata dal Governo Draghi fino al 2023.

Grazie al Fondo per la tutela della vista si possono ottenere sconti e vantaggi per tutelare la propria salute: sono stati stanziati, a tal fine, 15 milioni di euro. Ma in che cosa consiste il bonus?

Grazie al bonus occhiali e lenti a contatto – che qualcuno chiama anche bonus vista – si può ottenere uno sconto di 50 euro sull’acquisto di una nuova montatura, oppure sull’acquisto di lenti a contatto.

L’agevolazione spetta soltanto alle famiglie che possiedono un ISEE basso e soddisfano tutti i requisiti richiesti, in attesa di maggiori delucidazioni dal decreto attuativo.

Per risparmiare sugli acquisti e migliorare la propria vista non esiste soltanto uno sconto sull’acquisto di occhiali da vista (con relativo bonus), ma anche la possibilità di ottenere una detrazione fiscale per le spese mediche pari al 19%.

Vediamo subito chi può ottenere il bonus occhiali 2022 con uno sconto di 50 euro sull’acquisto di una montatura o di lenti a contatto per curare la propria vista: come funziona, come richiederlo e da quando.

Bonus occhiali 50 euro ISEE basso: ecco tutti i requisiti!

Siamo ancora in attesa di un decreto attuativo del bonus occhiali e lenti a contatto, ma nel frattempo possiamo già delineare i requisiti che permettono di accedere al beneficio.

L’obiettivo è sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà economica e che hanno bisogno di cure o di effettuare acquisti per tutelare la propria vista. L’intento, quindi, è simile a quello del bonus psicologo, che invece sostiene tutti i soggetti che necessitano di cure terapeutiche per la propria condizione di salute mentale.

Il bonus occhiali, quindi, spetta alle famiglie con ISEE basso, ovvero sotto i 10 mila euro, che farebbero molti sacrifici per sostenere tutte le spese relative a visite oculistiche e acquisto di montature.

L’agevolazione consente di ottenere un voucher da 50 euro da spendere per l’acquisto di occhiali esclusivamente da vista – NON quindi occhiali da sole – oppure lenti a contatto o correttive.

Nell’arco del triennio nel quale è stata introdotta la misura – dal 2021 al 2023 – si potrà richiedere un solo voucher da valore di 50 euro una tantum.

Bonus occhiali, sconto di 50 euro: per quali acquisti o spese?

Arriviamo ora alla descrizione di tutti gli acquisti o le spese ammesse nel bonus occhiali: per cosa si può utilizzare lo sconto di 50 euro una tantum?

Come abbiamo visto, il bonus occhiali è destinato a migliorare la vista dei cittadini e a sostenere le famiglie in difficoltà economica nelle spese relative alla propria salute.

Dunque, sono ammessi nelle spese solo gli acquisti di occhiali da vista, lenti correttive o lenti a contatto che possano permettere una visione migliore ai soggetti che le indossano. A tal fine, occorre verificare che la montatura prescelta o il prodotto che si intende acquistare sia contrassegnato dal marchio CE, ovvero sia conforme alla normativa e alle direttive europee.

Non solo. È necessario saldare i pagamenti di questi prodotti esclusivamente con metodi tracciabili: carta di credito, bonifico, assegno. In questo modo si potranno dichiarare tutte le spese sostenute.

Infine, NON sono consentiti acquisti relativi a occhiali da sole o altre tipologie di lenti che non abbiamo il fine ultimo di migliorare la vista di chi le indossa.

Bonus occhiali 50 euro ISEE basso: come si può richiedere?

Non si conoscono ancora le modalità di presentazione della domanda del bonus occhiali, nonostante la misura sia introdotta nel 2021. Manca ancora il provvedimento attuativo del Ministero competente. Che cosa significa?

Fino a quando non sarà firmato il decreto attuativo, il bonus occhiali rimarrà soltanto un’agevolazione sulla carta.

Possiamo ipotizzare che lo sconto di 50 euro del bonus vista si possa richiedere tramite un’apposita piattaforma, ma non è chiara nemmeno la modalità di erogazione.

Come sarà erogato?

Così come non si conoscono le modalità di presentazione delle domande, non è chiara nemmeno l’erogazione del beneficio. Le possibilità sono varie…

Qualcuno immagina possa trattarsi di un voucher da spendere presso un negozio, con annesso QR Code da scansionare. Sarà l’esercente, in questo caso, ad apportare lo sconto direttamente al cliente. Ai fini della validità del beneficio, però, è necessaria l’emissione di uno scontrino parlante che contenga cioè il codice fiscale dell’acquirente e la dichiarazione che il prodotto risulta conferme alle norme CE.

