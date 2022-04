Un 39enne di Casoria, già noto alle forze dell’ordine, è finito accoltellato questa notte in circostanze ancora poco chiare. L’uomo è finito trasportato dal 118 fino al Cto, la sua diagnosi è positiva. Tra 8 giorni potrà lasciare l’ospedale. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, ancora da verificare, l’uomo sarebbe rimasto ferito durante un tentativo di rapina a Napoli, nei pressi di Porta Capuana, da alcuni giovani armati di coltello. Indagano i Carabinieri.

Colpi di arma da fuoco sono invece stati esplosi la scorsa notte a Napoli, nel quartiere Soccavo. Gli agenti della polizia di Stato intervenuti hanno trovato in via Filippo Bottazzi 7 bossoli calibro 9. Non risultano feriti. Indaga la polizia.