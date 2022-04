Un arresto per droga e quattro denunce per vari reati. È il bilancio dei controlli effettuati dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e del Nucleo Cinofili di Sarno. Sono 59 le persone identificate e 49 i veicoli passati perquisiti. In manette è finito un 59enne di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è portato in carcere dove sconterà 6 anni e 4 mesi per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Un trentenne di San Giuseppe vesuviano sorpreso in strada con una mazza da baseball in alluminio e un coltello a scatto e dovrà rispondere di porto abusivo di armi.

Ha 38 anni, invece, l’uomo denunciato perché ha esploso diverse batterie di fuochi per festeggiare la comunione del figlio. Un 40enne e un 18enne torresi, infine, sono stati denunciati per ricettazione. Si sono presentati in un’agenzia di pegni e hanno riscosso 10 cartelle del valore di circa 10mila euro, sottratte poco prima alla legittima intestataria.