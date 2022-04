Un ragazzo di 16 anni di Mugnano è finito accoltellato ieri sera al torace, e ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Giugliano. Qui sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare il minore sarebbe rimasto ferito nei pressi di un bar in via Falcone. Il sedicenne è finito sottoposto a intervento chirurgico. I medici non lo ritengono in immediato pericolo di vita ma per lui la prognosi e’ ancora riservata. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica dell’episodio.

Appena la settimana scorso l’omicidio di Giovanni Guarino a Torre del Greco, ucciso a coltellate a 18 anni. Una morte atroce con i funerali il Sabato Santo e che si sperava potesse per un po’ fermare la spirale di violenza. Invece ancora coltellate tra giovanissimi nel Napoletano, ed altro dramma.