Un 14enne di Chiaiano (Napoli) è finito accoltellato ieri sera nel capoluogo campano. E’ accaduto mentre era in piazza Trieste e Trento, quando lo hanno preso di mira alcuni giovani sconosciuti che lo hanno ferito con 5 fendenti alla gamba destra e un fendente alla schiena. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro, allertati dal 112, sono intervenuti al pronto soccorso vecchio Pellegrini dove poco prima si era presentato il 14enne ferito. Il ragazzo è in ospedale in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, i medici hanno riscontrato anche un trauma cranico.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’intera vicenda. Ascoltati coetanei della vittima e acquisite diverse immagini dalle telecamere presenti in zona. Una vicenda che fa rabbrividire visto quanto accaduto al povero Giovanni Guarino. Appena ieri i funerali del 118 ammazzato a coltellate a Torre del Greco.