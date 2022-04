Allarme a Palma Campania e nelle cittadine limitrofe per l’ escalation di furti che si stanno verificando nelle ultime ore. A finire nel mirino dei malviventi le categorie più esposte come gli anziani. Il modus agendi è quello dello spacciarsi per venditori porta a porta per entrare negli appartamenti dei malcapitati e compiere i furti . I delinquenti stanno girando in coppia e si spacciano per venditori del famoso marchio Worwerk. Il Primo Cittadino, Aniello Donnarumma, dai canali social invita alla prudenza e a segnalare celermente alle autorità competenti in caso di furto.

“Stanno aumentando le vostre segnalazioni su due uomini che si aggirano tra le abitazioni di Palma Campania. Ben vestiti, con un trolley verde, che si identificano come rappresentanti della Folletto-Vorwerk. A quanto pare, si tratta di due truffatori porta a porta che prima distraggono la vittima con la descrizione delle offerte e poi si intrufolano nella sua abitazione per svaligiarla. Vi raccomando di stare attenti, di mettere in guardia soprattutto gli anziani che vivono da soli e di denunciare prontamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi episodio dubbio.”