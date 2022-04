Un uomo di 45 anni di Marano e’ morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via Roma. L’uomo era in sella ad uno scooter insieme al suo cane. Si e’ scontrato con un auto al cui interno c’erano due studenti maggiorenni e incensurati ed e’ morto sul colpo, cosi’ come l’animale. I due in auto sono rimasti illesi. Sono in corso indagini dei Carabinieri della Compagnia di Marano per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilita’. La salma e’ stata sequestrata per i successivi accertamenti autoptici.

Due anziani sono stati invece investiti e sono morti a Prizzi, in provincia di Palermo. Si tratta di due persone rispettivamente di 75 anni e 82 anni: trasportati all’ospedale di Corleone, sono morti poco dopo. Ad investirli sarebbe stato un uomo di 48 anni, ieri sera, a bordo di una Fiat Freemont. L’episodio è avvenuto in via Sandro Pertini.Sull’incidente indagano i Carabinieri per omicidio stradale. L’autore dell’incidente è risultato negativo ai test per assunzione di alcol e droga. Non aveva assunto alcun tipo di sostanza stupefacente e non guidava in stato di ebrezza. Anche i documenti inerenti alla sua vettura erano tutti in regola.