Ancora una tragedia sulle strade della provincia di Salerno. Un uomo di 72 anni è finito travolto e ucciso mentre percorreva in sella alla sua bici la Strada Statale 18, nel territorio di Bellizzi. Lo schianto è avvenuto a poca distanza dal cimitero inglese. La vittima, un cittadino di nazionalità marocchina, è morta sul colpo. Fatale lo scontro con una Fiat Panda guidata da un salernitano. L’impatto talmente violento che il parabrezza del veicolo è rimasto sfondato. Inutili purtroppo i soccorsi da parte delle ambulanze del 118. Medici e sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello straniero.

Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ancora sangue sulle strade della Campania ed anche una persona in bici vittima di un incidente.