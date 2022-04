Tragico incidente in moto sulla Panoramica, muore a 21 anni

Ancora sangue sulle strade. Stavolta a Castellammare di Stabia per un incidente nel quale è morto un ragazzo. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi sulla Panoramica, dove ha perso la vita un motociclista di Melito di Napoli. Il ragazzo di 21 anni, stava procedendo in direzione Vico Equense a bordo della sua moto, finita rovinosamente a terra per cause ancora non chiare. Un impatto violentissimo quello con l’asfalto per il ragazzo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. La vittima si chiamava Gennaro Giugliano, per tutti Genny. Aveva 21 anni ed era originario di Melito di Napoli.

Secondo quanto si apprende Genny era andato ad assistere ad una processione. Poi, al ritorno, c’è stata la tragedia. Sulla Panoramica all’altezza di Castellammare di Stabia, per motivi ancora da accertare, Genny ha perso il controllo della moto. Poi lo schianto, con un terribile impatto sull’asfalto che non ha lasciato scampo al giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.