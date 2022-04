Tragedia Mariasofia, la nuotatrice vesuviana stroncata da un malore a 27 anni

Tragedia e lutto a San Giorgio a Cremano per la morte improvvisa di Mariasofia Paparo. La 27enne, nuotatrice professionista, è rimasta stroncata da un malore improvviso, forse infarto che non le ha lasciato scampo. La giovane, ricordata da tutti come una persona solare e sempre disponibile, era prossima alla Laurea. Solo qualche settimana fa, aveva dato promessa di matrimonio. Una vita distrutta sul più bello: tra i titoli conseguiti nello sport, e ad un passo da laurea e nozze. Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è quello dell’Università Parthenope di Napoli: “è scomparsa prematuramente Mariasofia Paparo laureanda magistrale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (si sarebbe laureata ad aprile) e nuotatrice professionista: l’Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici. L’ultimo saluto a Maria Sofia oggi, 12 aprile, nella chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano (NA), alle ore 15:00”.

Atleta Master del Circolo Posillipo, nel 2019 aveva fatto parte dello staff del Trofeo Swim4Life, valido per il Circuito Supermaster FIN e svolto a dicembre dello stesso anno nella piscina Scandone. Aveva anche fatto parte dello storico Master Team Speedo, nato in Italia per la prima volta nel 2019. Tante anche le medaglie regionali vinte, tutte sfoggiate con orgoglio misto a umiltà. Nel 2020 aveva anche partecipato alla traversata dello stretto di Messina, nonché alla Capri-Napoli, altro appuntamento imprescindibile per i nuotatori di tutta Italia. Sui social una valanga di commenti per ricordarla con affetto ed enorme tristezza per la sua morte a soli 27 anni.