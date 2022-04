Sempre più spesso ci troviamo a sentir parlare di pagamenti digitali che devono servire a evitare l’evasione fiscale. Per chi possiede una Postepay e la utilizza quotidianamente arriva un incentivo in più: un rimborso. Si tratta di un rimborso che può arrivare anche a 150 euro e che arriverà direttamente sul proprio conto. Per poter partecipare ed essere quindi tra i destinatari di questa somma occorre seguire una procedura che contempla anche essere possessori di credenziali SPID. Un’altra prerogativa è quella di effettuare acquisti con la propria carta Postepay ma in negozi fisici, una regola che serve proprio a cercare di limitare quanto più possibile l’utilizzo del denaro contante e evitare così la possibilità di comportamenti illeciti.

Del Cashback, introdotto nel 2020 come norma sperimentale, poi prolungato ma sospeso e infine riattivato, sembrava non esserci più nulla da dire. Ma in realtà a partire dal primo gennaio di quest’anno e fino al 30 giugno è attiva la terza finestra in cui effettuare acquisti con la propria Postepay nei negozi fisici e accumulare sul proprio profilo dell’app IO transazioni che permetteranno a chi farà almeno 10 acquisti di poter ricevere un rimborso.

Questo rimborso può arrivare a 150 euro nel caso in cui la somma spesa per le 10 operazioni registrate sia pari a 1500 euro. Nel caso in cui alla fine del periodo di validità del Cashback con la vostra Postepay non siate riusciti a totalizzare 1500 euro vi verrà comunque riconosciuto un rimborso sul vostro conto pari al 10% di quello che avete speso.

Fonte consumatore.com