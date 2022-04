Un banale incidente ha tirato fuori il peggio a Terzigno, facendo addirittura temere numerose persone per la vita. I fatti ieri mattina intorno alle 11, quando in Via Diaz è avvenuto il fuggi fuggi generale in strada. Il motivo spari in aria esplosi da un uomo, un ultrasettantenne rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Nessun ferito, pochi danni alle auto ma i due contendenti hanno cominciato a litigare. Entrambi credevano di avere ragione, dunque al culmine della rabbia l’anziano ha estratto la pistola che aveva in auto. Per fortuna era caricata a salve, e così ha sparato in aria per intimorire probabilmente il suo rivale del momento. Il solo rumore degli spari ha fatto scattare il panico.

Chi, in piena mattinata, si trovava in strada si è rifugiato all’interno dei negozi. Qualcuno ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione che hanno individuato e identificato l’uomo. Denunciato per i colpi esplosi in area con la pistola che deteneva in maniera legale. Chiaramente non avrebbe potuto utilizzarla in questo modo. Denunciato anche il contendente, ma semplicemente perché i due hanno a lungo bloccato il traffico di un’arteria centrale di Terzigno.