“Alberi per il futuro” piantati dagli alunni negli spazi verdi dell’Istituto Giusti di Terzigno sotto la direzione dei Carabinieri per la Tutela della Biodiversità.

Presso l’Istituto Comprensivo “Giusti” di Terzigno si è svolto l’evento denominato “Un albero per il futuro”. La cerimonia di messa a dimora di alberi tipici del Parco Nazionale del Vesuvio negli spazi verdi della scuola. L’iniziativa si è svolta in collaborazione con il raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Caserta. Ha coinvolto gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, della primaria e dell’infanzia.

I forestali hanno illustrato ai ragazzi il lavoro svolto a tutela della Riserva Tirone-Alto Vesuvio, spiegando loro le peculiarità dell’ambiente in cui vivono, dopodiché hanno nominato dei “guardiani degli alberi”, incaricati di monitorare la crescita degli alberelli piantumati. La piantumazione si è svolta alla presenza della dirigente scolastica, Olimpia Maria Tiziana Savarese, e della vicesindaca di Terzigno Genny Falciano.

Una giornata di sensibilizzazione che si inserisce nel solco di tante iniziative ambientali portate avanti dall’istituto di Via Sant’Antonio, importante presidio di civiltà dove si formano le coscienze e si trasmettono sani valori di amore verso la propria terra.