Terribile nel Nolano: 12enne muore per un malore a scuola

Uno studente di 12 anni è morto stamane dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava nell’atrio della sua scuola. E’ avvenuto l’Istituto comprensivo statale Mercogliano-Guadagni di Cimitile in provincia di Napoli. La piccola città del Nolano dove il ragazzo risiedeva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Dai primi accertamenti emerge che il dodicenne soffrisse di varie patologie. Dunque, il malore potrebbe essere una conseguenza. Chiaramente ci saranno tutte le indagini del caso per verificare l’accaduto. Un fatto terribile avvenuto davanti agli occhi di centinaia di coetanei che si porteranno per sempre questo trauma.

Sarà la Procura adesso a stabilire se disporre o meno l’esame autoptico sulla salma del 12enne. Ciò che è certo è che il bambino avrebbe già accusato problemi di salute al cuore e nelle settimane scorse sarebbe stato ricoverato in ospedale. Presenti sul luogo della tragedia anche i familiari, prontamente avvertiti di quanto accaduto. Tra di essi la sorellina, che pure frequentava la stessa scuola (la terza media. Una famiglia distrutta, visto che il papà del 12enne avrebbe perso la vita lo scorso anno sempre per problemi cardiaci.