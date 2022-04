Superbonus e bonus edilizi, pubblicato il nuovo poster con tutte le detrazioni

L’Enea ha pubblicato sul proprio sito il Poster 2022 delle detrazioni fiscali e dei bonus edilizi legati alle abitazioni e ai condomini. E’ a disposizione dei cittadini e dei professionisti del settore. Lo strumento è utile sia ai cittadini sia alle imprese che hanno intenzione di effettuare o già hanno effettuato lavori connessi ai bonus edilizi. Nello specifico sono presentate tutte le diverse agevolazioni in corso. Compreso il Superbonus 110%, con distinzione tra lavori trainanti e trainati, e il Sismabonus.

Il poster riporta per ognuna delle misure di incentivazione la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, la tipologia di bonus, chi può usufruirne. L’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno di cedere il credito e quella di chiedere lo sconto in fattura. Sono presentate tutte le diverse forme di agevolazione in corso e vengono definite le principali informazioni su Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate, fino al Superbonus 110%. È aggiornato alla Legge di Bilancio 2022.

L’Enea insieme al ministero della Transizione ecologica ha fatto anche sapere che il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del Superbonus al 110% ha raggiunto 24,2 miliardi di euro al 31 marzo scorso. Il tasso di crescita (14,58%) resta stabile, in linea con le medie dei due mesi precedenti, ma lontana dai picchi raggiunti a fine anno 2021 (+35,76%) e a fine estate (+ 31,84).