A Somma Vesuviana i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio Antonio Esposito. Si tratta di un 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno fermato a via San Giovanni de Matha a bordo di uno scooter. Era guidato da un 31enne del posto anche lui già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, lo hanno trovato in possesso di un panetto da 35 grammi di hashish, di una bustina con all’interno 6 grammi di marijuana e 1 dose di cocaina.

Gli agenti del commissariato San Paolo, invece, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Tertulliano dove, in un locale già sottoposto a sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato alcune persone in fila e sorpreso un uomo che stava confezionando della droga e lo hanno bloccato. I poliziotti hanno rinvenuto tre involucri contenenti 6,3 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Mentre indosso allo spacciatore hanno trovato 175 euro. A.T., 44enne napoletano con precedenti di polizia è finito in arresto.