Tragico incidente alle prime ore dell’alba, muore un operatore ecologico. Nella primissima mattinata di ieri la comunità cittadina è rimasta sconvolta da un grave lutto, che ha determinato la perdita di Gennaro De Falco, 65 anni. Era dipendente della ditta che gestisce sul territorio cittadino il servizio di igiene urbana. L’uomo era a lavoro in via Cenacolo, importante arteria di comunicazione che collega la cittadina all’ombra del Monte Somma con l’area nolana. Qui il mezzo del quale era alla guida ha impattato violentemente, per ragioni ancora in corso di accertamento, una Mercedes. L’urto ha fatto ribaltare l’autocompattatore con il quale l’uomo stava portando avanti il consueto giro mattutino per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani. La vittima sbalzata fuori dall’abitacolo è finita schiacciata dallo stesso mezzo che conduceva. Sul posto si è portata subito un’ambulanza del 118, ma i tentativi di soccorso prestatigli dal personale sanitario non sono purtroppo serviti a nulla. Non si è potuto far altro, dunque, che constatare la morte del 65enne.

Sul teatro dell’incidente anche le forze dell’ordine per i rilevamenti del caso, che hanno tenuto chiuso la strada a lungo. «Un grave lutto ha colpito la famiglia di Igiene Urbana e l’intera comunità di Somma Vesuviana. Siamo vicini ai familiari di Gennaro De Falco, alla moglie Margherita e al figlio Alfonso, per la grave perdita. Lo conoscevo personalmente, persona mite e buona, sempre gentile e garbato. Era diventato un amico. Riposa in pace Gennaro, che la terra ti sia lieve». Con queste parole il primo cittadino di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha commentato quanto accaduto.