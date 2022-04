Somma Vesuviana, incidente tra auto e camion dei rifiuti: muore netturbino

Drammatico scontro all’alba a Somma Vesuviana tra una Mercedes e un autocompattatore dell’Igiene Urbana. Un incidente in cui ha perso la vita uno dei netturbini. La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Sul posto sono giunte la Polizia e la Municipale. Sono in corso i rilievi del caso per fare luce sulla vicenda e stabilire le eventuali responsabilità dello scontro. Nel sinistro un netturbino di Igiene Urbana è deceduto. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. I fatti lungo Via del Cenacolo che a lungo è rimasta chiusa al traffico per dare modo di effettuare tutte le indagini.

“Questa mattina la comunità di Somma Vesuviana è stata colpita da un grave lutto per la tragica scomparsa di un dipendente della Ditta preposta alla nettezza urbana, per l’Impatto tra un’auto e l’autocompattatore su cui stava lavorando. Purtroppo per il dipendente non c’è stato nulla da fare. Mi stringo al dolore della famiglia e dei suoi colleghi”. Questo il pensiero del deputato sommese, Gianfranco Di Sarno.