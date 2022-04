Giovedì 28 Aprile alle ore 15.00 presso Excelsior hotel Gallia di Milano, Sole365 sarà tra i protagonisti della prestigiosa premiazione Cx store award. L’evento è organizzato da Promotion, il periodico di marketing e comunicazione focalizzato sulla customer experience e sul marketing@retail. Il premio annuale, attribuito alle insegne con il maggior numero di clienti soddisfatti è assegnato sulla base dell’indagine annuale Cx store. E’ realizzata da Amagi, la società di ricerche di mercato specializzata in servizi analitici per il marketing dell’industria e della distribuzione. Fondata nel 2005 dal Prof. Daniele Tirelli.

La rilevazione si impegna a fotografare a livello nazionale, per aree e per reparti, il giudizio reale di 10.299 responsabili d’acquisto intervistati, che per il 2022 hanno attribuito a Sole 365 il premio come miglior reparto ortofrutta per la clientela soddisfatta. I consumatori, che nell’indagine Cx store hanno dichiarato di frequentare l’insegna Sole 365, infatti, hanno valutato il reparto ortofrutta come migliore nel rapporto qualità/prezzo rispetto al medesimo reparto di insegne concorrenti.