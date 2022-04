Smart working 2022, arriva la proroga per i lavoratori fragili, nella pubblica amministrazione e privati. Infatti approvato, riferisce il ministero del Lavoro, “in Commissione Affari Sociali alla Camera l’emendamento, fortemente sostenuto dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. Proroga al 30 giugno il regime di tutela per i lavoratori fragili. Diritto allo smart working per tutti i fragili e, per specifiche categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero.

Prorogato, inoltre, il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità. Nonché, fino al 31 agosto, le modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.

“Bene l’approvazione in commissione Affari sociali alla Camera dell’emendamento al decreto ‘riaperture’ che proroga al 30 giugno le tutele per i lavoratori fragili – scrive in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione – Merito della soluzione tecnica offerta alla commissione dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal ministero dell’Economia. Soluzione che avevo anticipato durante la mia recente audizione alla commissione parlamentare per la semplificazione. Ha consentito di raccogliere in un’unica riformulazione oltre 26 diversi emendamenti di tutti i gruppi parlamentari. Ci fa molto piacere che il ministro Orlando concordi con la nostra riformulazione. Abbiamo dato una risposta a una domanda di tutela che non poteva rimanere inevasa. Un altro impegno mantenuto dal Governo”.