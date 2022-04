Si accascia nella pizzeria e muore: addio al titolare di Donna Carmela, aveva 45anni

Antonio Vicedomini, 45 anni, titolare della pizzeria Donna Carmela, all’angolo tra via Arenaccia e via Mazzocchi, non c’è più. Si è accasciato all’interno del suo locale l’altra notte poco dopo l’1 e la sua vita si è spezzata lì. A raccontarlo è il quotidiano Roma oggi in edicola. Inutili i soccorsi chiamati repentinamente, per lui non c’era nulla da fare nonostante i medici del 118 abbiano tentato di tutto. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono arrivate anche due volanti della polizia. L’attesa angosciante del magistrato di turno che ha consentito di rimuovere la salma e di affidarla ai medici del Secondo Policlinico per l’esame autoptico. Anche se la causa più probabile è quella del malore mortale. Intanto ieri mattina, un quartiere sgomento ha accolto la notizia di questa improvvisa morte.

Davanti alla pizzeria, rimasta con le saracinesche abbassate in segno di lutto. Un via vai di amici e conoscenti e c’è che ha posato un fiore in ricordo di una persona non solo molto nota, ma alla quale tutti volevano bene. Sui social gli amici hanno dato libero sfogo al loro dolore per una perdita «inconcepibile.