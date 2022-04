Sei rapine in dieci giorni in diversi Paesi Vesuviani: arrestata una coppia

Sono accusati di avere commesso sei rapine in dieci giorni ai danni di titolari di attività commerciali dell’area vesuviana. Arrestate due persone a Torre del Greco. Si tratta di un uomo e una donna, di 31 e 41 anni. Contestato il reato di rapina a mano armata in concorso tra loro e con altre persone. Ad eseguire l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, sono stati gli agenti di polizia del commissariato di via Sedivola. I fatti si riferiscono tutti allo scorso mese di ottobre. Nello specifico riguardano quattro supermercati di Torre del Greco (18 ottobre), Trecase (20), Boscoreale (25) e Sant’Anastasia (28). Oltre ad una farmacia di Torre Annunziata e ad un distributore di gas per auto di Torre del Greco (entrambi presi di mira il 25 ottobre 2021).

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due avevano l’abitudine di spostarsi per le rapine a bordo di un motociclo. L’ordinanza cautelare «costituisce – spiega il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso – il naturale sviluppo delle indagini che hanno già condotto alla adozione di un decreto di fermo e alla emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere» nei confronti di altre due persone quali autori delle rapine.