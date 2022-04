Sei chili di cocaina nel ristorante, arrestato noto imprenditore vesuviano

Trovato in possesso di una grande quantità di sostanze stupefacenti e per questo è finito arrestato dai carabinieri che lo hanno controllato. In manette è finito un noto imprenditore di Torre Annunziata arrestato, molto conosciuto in città. L’uomo opera nel settore della gastronomia e della ristorazione da diversi anni. In passato si impegnò anche politicamente. Un’accusa pesante per l’imprenditore che gestisce un famoso ristorante a due passi dagli scavi di Oplonti. La sezione operativa dei militari dell’Arma di Torre Annunziata, coordinata dal tenente Sebastiano Somma, hanno fatto irruzione nel locale nella serata di ieri, trovando l’uomo in possesso di una dozzina di sacchetti di cocaina, circa 6 chili sembrerebbe.

A. C. è attualmente in attesa della convalida del fermo da parte della Procura di Torre Annunziata. Cinquantadue anni a novembre, opera nel settore della gastronomia e della ristorazione già da diversi anni. In passato è stato anche impegnato politicamente.