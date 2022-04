Sferra schiaffi e pugni alla ex compagna in strada ma finisce arrestato. L’episodio è accaduto a Portici dove un 48enne residente nel comune vesuviano ha prima pedinato la ex compagna. Quando l’ha vista in una strada centrale della città in compagnia di un amico l’ha aggredita. L’uomo – secondo i carabinieri – era evidentemente ubriaco e l’ha colpita con schiaffi al volto e pugni nello sterno e nello stomaco. Avvertiti da un ausiliare del traffico, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti sul posto e hanno arrestato l’uomo.

Polizia e forze armate riaffermano intanto l’impegno contro femminicidio. “E’ necessario diffondere al massimo l’informazione su questo tema delicato. Ci accorgiamo che di fronte a tante situazioni di pericolo, la polizia e i carabinieri devono adeguarsi con iniziative nuove. Ben venga il lavoro di sensibilizzazione che si realizza con questo cortometraggio, ritengo sia un ottimo strumento da integrare all’interno del protocollo ‘scuole sicure’ della Polizia”. Lo dichiara il primo dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso della Polizia di Stato, Massimo Improta, intervenendo alla presentazione e proiezione del cortometraggio “Daisy” che si e’ tenuta oggi presso la sede del Consiglio regionale del Lazio.