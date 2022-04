Una bicicletta elettrica recuperata e ladri bloccati grazie a molte segnalazioni al 112. Accade a Vico Equense, piccolo centro nella penisola sorrentina. A prendersi una denuncia, anche un 14enne. La denuncia del furto della bici con pedalata assistita da 1.800 euro ieri nel pomeriggio. In due, approfittando della quiete festiva, erano entrati nel condominio di via San Ciro e l’avevano rubata. Il proprietario, che li aveva visti, non era riuscito a fermarli. Mentre partono le ricerche, arriva la prima segnalazione di un anonimo che ha visto i due con la bicicletta bianca e verde rubata sui binari della stazione dei treni della Circumvesuviana. I militari dell’Arma intervengono al 112 arriva un’altra segnalazione, perche’ i due sono gia’ nei pressi della stazione treni di Seiano. E li’ li raggiungono i carabinieri che li fermano mentre tentano di fuggire a bordo della Bmx rubata, dirigendosi verso la galleria dei treni.

Francesco Caterina, 22 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine e un 14enne incensurato, entrambi di Torre del Greco sono rispettivamente in attesa di giudizio per furto aggravato e denunciato per lo stesso reato e affidato ai genitori. La bici e’ stata restituita al proprietario.