Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in corso San Giovanni. Qui la segnalazione di una persona che infastidiva i passanti. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato un uomo. Era scalzo e con in mano una scarpa, accertando che la calzatura era asportata, poco prima, dalla vetrina di un negozio. L’uomo, un 30enne di Ottaviano, è finito denunciato per furto aggravato e false attestazioni a pubblico ufficiale. In quanto, sprovvisto dei documenti, ha fornito agli operatori generalità false.

Minacciano un uomo con due pistole-accendino prive di tappo rosso e una volta individuati si scagliano contro le forze dell’ordine. Per questo motivo, invece, a Torre del Greco i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno denunciato a piede libero per minaccia aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale tre ragazzi tra i 22 e i 19 anni.