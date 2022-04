Sta per fuggire con un’auto appena forzata ma non si accorge dei Carabinieri. 24enne in manette. I carabinieri della stazione di Ottaviano hanno arrestato per tentato furto aggravato Mohammed Berhil, 24enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine.

Durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno percorso Via Funari e notato una persona all’interno di un’auto parcheggiata. Stava armeggiando con il blocchetto di accensione e non si è accorto della pattuglia. Non ha fatto in tempo a fuggire ed è finito in manette. Sequestrati gli arnesi utilizzati per forzare la portiera. Berhil è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Ancora furti d’auto nei Paesi Vesuviani che stanno attraversando un periodo di recrudescenza del fenomeno. Appena in settimana un’operazione che ha portato a scoprire un’auto smontata in un furgone criptato.