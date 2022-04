Sarebbe finito sorpreso da un addetto alla sicurezza di un grande magazzino di Tor Vergata in possesso di numerosi capi di abbigliamento. Tutto per un valore complessivo di oltre 3.200 euro. Erano nascosti in due borsoni mentre tentava di uscire dal punto vendita e a quel punto si sarebbe scagliato con violenza nei confronti dell’operatore. Alcuni dipendenti del negozio hanno immediatamente allertato il “112”. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Frascati sono intervenuti in pochi minuti. Appreso quanto dichiarato dall’addetto alla vigilanza dell’esercizio, hanno recuperato la refurtiva e arrestato il presunto autore del furto. Si tratta di un 56enne di Napoli con precedenti, che deve rispondere dell’accusa di rapina.

I capi di abbigliamento sono restituiti al responsabile dell’esercizio commerciale mentre l’indagato è stato portato in caserma. L’arresto del 56enne è convalidato e nei suoi confronti, l’Autorità Giudiziaria ha emesso una condanna di 3 anni e 2 mesi. Lo hanno poi tradotto presso il carcere di Regina Coeli.