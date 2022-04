Ha rubato prodotti per il valore di 200 euro: oggetti per la casa e vernice. Ma è finita scoperta perché al passaggio ai tornelli, questi si sono messi a suonare. O meglio l’antitaccheggio si è attivato. La ladra è un’anziana che è finita fermata, perquisita e ha restituito l’intero “bottino’. Aveva messo tutto nella borsa che portava con sé, dopo avere scelto ciò che la sacca poteva contenere e che aveva visto esposto nello store Leroy Merlin a Torre Annunziata. La signora non ha però calcolato che, oltrepassando le barriere anti taccheggio provando ad uscire dallo store, si sarebbe messo in funzione il sistema di allarme. Nel momento in cui ha provato a superare i controlli, il sistema ha suonato.

I vigilanti della “La pantera security consorzio Gecom” hanno consegnato la donna agli agenti della Polizia subito intervenuti. L’anziana è finita denunciata a piede libero per il furto.