Lunedì sera, al termine dell’incontro di calcio Napoli- Roma disputatosi presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, un turista giapponese ha segnalato alla Polizia di Stato di aver perso la sua fotocamera. Durante le fasi di controllo per l’accesso all’impianto sportivo, uno steward gli aveva fatto lasciare all’ingresso la telecamera che aveva con sé. Ma, terminata la gara, l’oggetto non era più ritrovato. Lo youtuber DiCoprio, molto noto, ha anche postato un lungo video per denunciare la vicenda. Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato San Paolo, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini del sistema di video sorveglianza dell’impianto sportivo, sono riusciti ad individuare uno degli steward che aveva prelevato la telecamera nel luogo in cui era lasciata.

L’uomo, un 23enne napoletano, è rintracciato presso la propria abitazione. Dopo aver riconsegnato l’oggetto, lo hanno denunciato per appropriazione indebita. La telecamera è restituita al proprietario.