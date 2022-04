“Durante un sopralluogo, un attivista ci ha chiesto se sapessimo dove fossero finite le balle di paglia che avevamo portato per abbellire e rendere più accogliente l’area verde. Con grande sgomento abbiamo quindi appreso che sono finite rubate. Inutile dire che il valore delle balle era irrisorio, quindi il problema non è di tipo economico, ma di civiltà. In questi giorni diverse persone della comunità locale hanno dimostrato il loro affetto per un bene pubblico che, fino a qualche mese fa, era abbandonato. Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Trecase e insieme a tanti volontari abbiamo riqualificato l’are. Piantando degli arbusti autoctoni (la nostra idea di “Giardino della flora vesuviana”), pitturando parte delle mura. Istallando piccoli cestini e bustine per la raccolta dei bisogni dei cagnolini, pattumiere, sassi per abbellire, fiorellini. Il tutto vedendo brillare, negli occhi di chi si è avvicinato, una luce di speranza e voglia di mettersi in gioco”. Questo il messaggio degli attivisti.