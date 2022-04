Ragazza finisce con l’auto in un canale sulla Statale in Campania: salvata prima di essere sommersa

Salvata da alcuni ragazzi che avevano assistito all’incidente prima che l’abitacolo dell’auto fosse sommerso dall’acqua. Brutta avventura per una 29enne di Nusco ( Avellino) che dopo aver perso il controllo dell’auto che guidava è precipitata da un cavalcavia. Finendo così in un canale di scolo sulla strada provinciale nei pressi di Sant’Angelo dei Lombardi. L’intervento dei giovani ha tratto in salvo la donna rimasta incastrata tra le lamiere prima che l’acqua sommergesse l’abitacolo. Le sue condizioni sono monitorate positivamente dai sanitari dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.

Per recuperare l’auto incidentata si è reso necessario l’utilizzo dell’autogru arrivata dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco di Avellino. Secondo brutto incidente simile in 24 ore in Irpinia. Poco prima qualcosa di simile era avvenuto sul raccordo Salerno-Avellino. Qui, all’altezza di Solofra è precipitata un’auto. Ferito il conducente 48enne di Vico Equense.