Pomigliano, supera tutti in corsia di emergenza e tampona polizia: due agenti feriti

Alla guida di una Alfa Romeo Giulietta supera la coda percorrendo la corsia d’emergenza. A quel punto, a velocità sostenuta, ha centrato in pieno la volante della Polizia Stradale e i due Agenti che stavano effettuando i rilievi di un precedente sinistro. Un poliziotto era in auto ed ha urtato violentemente il volto contro lo sterzo senza riportare gravi ferite. Il collega invece è rimasto addirittura investito finendo trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. L’automobilista è denunciato e sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol o droghe nel sangue. I fatti all’altezza dello svincolo autostradale di Pomigliano d’Arco.

L’agente più grave è arrivato cosciente al Cardarelli, e avrebbe riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche il conducente della Giulietta sarebbe rimasto ferito in maniera non grave. Sarà, come da prassi, sottoposto ai test per determinare l’eventuale assunzione di alcolici o stupefacenti. Una “furbata” costata veramente cara in tutti i sensi.