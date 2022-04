Harry Potter arriva a Longola. Il parco archeologico di Poggiomarino sabato e domenica prossimi si trasformerà in un luogo davvero magico. Sarà ricreata la straordinaria atmosfera del mondo di Potter. La signora Macgrannit accoglierà gli ospiti ed il parco diventerà la foresta che costeggia il castello di Hogwarts. Non ci sarà bisogno di lavorare di fantasia, perchè chi vorrà potrà partecipare ad un torneo con i Tre maghi e conquistare davvero il famoso Calice di Vino. “Ho subito accettato la proposta dell’associazione Itinerari storici Alchemici per allietare grandi e piccini attraverso la magia di Potter, proprio nella nostra Longola. Perchè stiamo lavorando sodo affinchè si viva sempre più Poggiomarino nella sua bellezza” afferma l’assessora a Longola, Maria Carillo.

Insomma, per gli amanti di Harry Potter la partecipazione all’ evento è d’obbligo. “E per chi non conoscesse la famosa storia resta una occasione per restare affascinati dalla magia di Potter” aggiunge il sindaco Maurizio Falanga, sottolineando il lavoro di squadra che ha portato alla realizzazione della “rivoluzione di Longola che sa trasformarsi nel luogo perfetto per ogni occasione”. L’appuntamento è per sabato trenta aprile e domenica primo maggio.