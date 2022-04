Un folle corre avanti e indietro sui binari della Circumvesuviana per quasi due ore. Inseguimento e blocco finale. Si potrebbe scrivere un romanzo. Ma la fantasia a volte non supera la realtà. I fatti ieri ed a raccontarli è il presidente Eav, Umberto De Gregorio. «Alle 15.30 circa a causa della presenza di uno squilibrato sulla sede ferroviaria (fra Napoli piazza Garibaldi e Napoli Gianturco) i treni sulla relazione Napoli – Sorrento subivano ritardi, La persona non autorizzata, ad un certo punto abbandonava spontaneamente la sede ferroviaria. I Carabinieri saliti su un treno da S. Giovanni a Napoli, hanno consentito la ripresa della circolazione con precauzione. Alle successive ore 16.00 circa la persona si ripresentava questa volta sulla tratta Napoli-Barra».

«Alle ore 16:32 il Dirigente Regolatore di Napoli porta Nolana comunicava che tutti i treni sulla relazione Napoli – Sorrento e viceversa e Napoli – Poggiomarino e viceversa, viaggiano via centro direzionale, mentre i Sarno non partivano. Solo alle ore 16:53 la circolazione era ripristinata normalmente sulla Napoli – Sorrento e Napoli – Poggiomarino. La persona, anche grazie all’intervento della Security aziendale in collaborazione con le forze dell’ordine è finita bloccata dalla Polizia Stradale. Poi portata presso i loro uffici per gli accertamenti del caso».