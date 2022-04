Palma Campania, lo stadio Comunale riapre “parzialmente” le porte

Esattamente un anno fa l’annuncio di un finanziamento da 1 milione di Euro, nell’ autunno scorso la partenza dei lavori. Dopo circa 6 mesi , tra burocrazia, qualche intoppo, fisiologici rallentamenti e emergenza covid ,il Comunale di Palma Campania riapre le porte alla sua squadra. Da oggi la U.S. Palmese torna ad allenarsi sul suo campo.

Un campo tirato a nuovo, grazie ad un mutuo, che con non poca facilità la città è riuscita ad aggiudicarsi, necessario per eseguire i lavori di restyling e ammodernamento. Tra i lavori terminati un nuovo manto sintetico. Oltre ad essere più funzionale ,abbassa i costi di manutenzione per lo stesso. Una nuova tribuna ospiti, nuovi spogliatoi mentre resta ancora da completare come la tribuna centrale.

Per ciò che riguarda la parte che vede lo Stadio Comunale diventare uno Stadio moderno sul modello inglese , non si è ancora in grado di definire la durata del cantiere ma di certo, al prossimo campionato la Palmese disputerà gli incontri nel suo stadio con la sua tifoseria mentre non sarà invece possibile disputare eventualmente i play off per questo campionato.

Società, tifoseria ,cittadini e Amministrazione dalle pagine social lasciano trapelare tutto l’ entusiasmo di questa se pur parziale apertura: la squadra Capolista che porta i colori della Città si prepara al meglio alle impegnative sfide che la vedono protagonista da qui a fine campionato e lo fa a casa sua.