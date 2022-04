Ha preso il via oggi, 27 aprile 2022, il corso di Ginnastica Dolce per gli over 60 di Palma Campania: l’ iniziativa nasce dalla sinergia dei consiglieri Manzi e Gemito con le rispettive deleghe agli anziani e allo sport . Un corso che prende il via oggi ma che parte da lontano: complice la pandemia ed il conseguente stato di emergenza non è stato possibile anticipare la data di partenza .

I due consiglieri, unendo le forze, puntano a dare sostegno e far sentire concretamente la vicinanza dell’Amministrazione alla cosiddetta terza età, una fetta di cittadini che non va lasciata sola a sé stessa ma costantemente coinvolta in attività sociali e di aggregazione . Come evidenzia la Manzi : “ le politiche per gli anziani sono tanto complesse quanto vaste date le esigenze e accortezze particolari che vanno riservate agli over 60.

Benché tutte le attività sono indirizzate alla socialità, il corso di Ginnastica Dolce nasce con l’ intento di curare anche l’aspetto che riguarda la salute dei nostri anziani: negli anni precedenti molte sono state le giornate dedicate a tal proposito come le giornate di prevenzione dell’udito, dei problemi cardiovascolari e altre ancora, oggi si passa alla vera e propria attività fisica.

Con la preziosa collaborazione del delegato allo sport Nello Gemito abbiamo pensato, per la prima volta in questa Amministrazione, di dedicare un corso che affiancasse la salute allo sport : ” mens sana in corpore sano”, e sappiamo quanto sia importante per gli anziani mantenersi attivi fisicamente se poi condivisa con altre persone ancor meglio.

Il corso, naturalmente, si svolge nel massimo rispetto delle normative Anticovid e sotto la guida un’istruttrice professionista : inorgoglisce inoltre la grande adesione al progetto, a testimonianza che si lavora bene e nella giusta direzione “.

Sulla stessa linea il pensiero del Delegato allo Sport Gemito che aggiunge : “ la collaborazione, il fare squadra per il buon funzionamento della macchina amministrativa della nostra città, non può che apportare benefici ai cittadini. Come delegato allo Sport e sostenitore accanito dell’ importanza dello stesso per ogni fascia di età, non posso che essere entusiasta nel constatare quanto gli anziani abbiano ben risposto all’ iniziativa, abbiano voglia di essere attivi, di fare aggregazione attraverso lo Sport e soprattutto quanta voglia abbiano di cogliere le opportunità che giovano in primis alla loro salute.”

Il corso, che si svolge all’ interno della stanza polifunzionale antistante la sala teatrale comunale, a cadenza settimanale e calendarizzato sotto la guida della Dottoressa De Angelis Monica .

L’ attività fisica seguirà delle schede tecniche che ,come si evince già dal nome dell’iniziativa, coinvolgerà gli allievi in attività studiate in base all’età, puntando alla motorieta’ e non ad un tipo di attività performante.