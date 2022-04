Sono tanti i pensionati italiani che ogni mese si ritrovano l’importo della pensione accreditato sulla propria carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution o la ritirano direttamente presso l’ufficio postale. Molti, al momento del ritiro della pensione o di un nuovo bonus, si chiedono se è possibile conoscere anche il riepilogo. Dunque prendere visione degli eventuali arretrati.

Questa operazione può essere fatta comodamente online. Attraverso una semplice operazione che consente ai pensionati di vedere tutto quello di cui hanno bisogno relativo all’assegno pensionistico. Stiamo parlando del cedolino, uno strumento rivolto esclusivamente ai pensionati. Vediamo come funziona.

Il cedolino, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. A differenza di quanto la maggior parte crede, non funziona solo per le pensioni. Il servizio permette anche di accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati.

E’ possibile accedere alla consultazione del cedolino anche da un dispositivo mobile. Per visualizzare il cedolino bisogna entrare nell’area riservata cedolino? Una volta che ci si trova nella home page dell’INPS è necessario cliccare sul record “Servizi online” e, subito dopo, su quello “Servizi per il cittadino”. Dopo questa operazione ci si trova davanti a una pagina di autenticazione: per procedere con l’autenticazione è necessario inserire il codice fiscale e il PIN personale.

Il servizio, soggetto ad autenticazione, guida l’utente tramite la proposizione di domande come ad esempio: “Vuoi confrontare gli ultimi due cedolini?”. Tramite il servizio è possibile prendere visione dell‘ultimo cedolino; confrontare e visualizzare i cedolini; visualizzare l’ elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08).

Fonte consumatore.com