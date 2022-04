Pagamenti di aprile 2022: ecco le date dei soldi Inps, Naspi e Bonus 100 euro

Nuovo mese e nuovo round di pagamenti da parte dell’Istituto di Previdenza a beneficio degli aventi diritto. Saranno 30 giorni densi di appuntamenti, che a dire il vero sono già iniziati da ieri 1° aprile. Con la fine dello stato di emergenza, il Governo ha disposto il ripristino dei pagamenti della pensione dall’inizio del mese. Essi termineranno mercoledì 6, in attesa di maggio per i pagamenti di competenza di quel mese. Volgendo lo sguardo ai giorni che verranno, ecco le date di aprile 2022 in cui arrivano i soldi INPS delle varie prestazioni.

L’indennità di disoccupazione NASPI

Partiamo dall’indennità di disoccupazione NASPI DIS-COLL, competenza mese di marzo. L’inizio dei pagamenti dovrebbe coincidere con la fine della prossima settimana, ossia all’incirca dall’8 aprile. Poi, continueranno lunedì 11 e nei giorni successivi. Di solito, questo flusso di pagamento è concentrato nei primi 15 gironi del mese.

Collegato a questo pagamento, ma posticipato di alcuni giorni, è quello relativo al trattamento integrativo, il c.d. Bonus 100 euro. In questo caso bisognerà attendere intorno al 15 del mese e si proseguirà dal 18 in poi.

Più in generale, consigliamo ai Lettori di controllare il fascicolo previdenziale per conoscere la data esatta del proprio pagamento. Infine, ricordiamo che nel 2022 sono arrivate alcune interessanti novità per alcuni percettori di queste indennità.

Tutti gli appuntamenti di aprile per i percettori del reddito di cittadinanza

Un’altra data chiave di aprile è quella di venerdì 15, quando arriveranno le ricariche sulla pensione (PdC) e sul reddito di cittadinanza (RdC).

Arriverà anzitutto la ricarica c.d. speciale, quella di chi attende il primo pagamento in assoluto. Oppure si tratterà della prima ricarica dopo il mese di stop a seguito dei 18 mesi di ricarica ordinaria. In altri casi, infine, si tratterà di ricariche arretrate dovute all’invio tardivo dell’ISEE di inizio anno.

Inoltre, secondo gli addetti intorno al 15 dovrebbe arrivare anche la mensilità RdC di marzo per alcuni nuclei familiari. Il riferimento è ai nuclei che hanno al loro interno disabili o anziani con maggiorazioni sociali e per i quali INPS ha proceduto al ricalcolo dell’importo.

Fonte Proiezioni di Borsa